Støre-regjeringa vil ha fullverdig høgskule på Nesna

Det skriv Aftenposten, som har fått utlevert det aktuelle avsnittet frå Hurdal-plattforma.

Høgskuletilbodet på Nesna, som har 1.800 innbyggjarar, vart nedlagt av styret i Nord universitet i 2019. Det har vore ei viktig sak for Senterpartiet i valkampen og i regjeringsforhandlingane.

– Sp og Ap saman er krystallklare på at vi skal rette opp igjen og ha ein høgare utdanningsinstitusjon på Nesna. Vi skal ha gode utdanningstilbod i heile landet. Dette skal bli eit fellesprosjekt for regjeringa, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Grunngivinga for nedlegginga var at skulen i Nord universitets auge ikkje var attraktiv nok. Studietilbodet var primært samlingsbasert, med 430 studentar. Berre 21 var til stades på campus til vanleg, resten deltok berre på samlingar nokre få veker i året. Det var små fagmiljø blant dei tilsette.

– Vi seier at vi skal reetablere ein fullverdig utdanningsinstitusjon. Den skal ikkje berre eit vere eit studiesenter med nokon kurs. Den skal vere fullverdig. Målet er at Nesna skal bli eit senter for desentralisert og distriktsretta forsking, seier Vedum.

Prosessen med gjenoppretting skal byrje allereie vinteren 2022.

Tidleg i valkampen kom Vedum med krass kritikk av Arbeidarpartiets politikk i Nord-Noreg. Han lova tøffe forhandlingar i saker der Ap har støtta reformene til regjeringa. Det gjaldt mellom anna strukturreforma i høgare utdanning, som Vedum meiner førebudde grunnen for nedlegginga av høgskuletilbodet på Nesna.

