Svalbard får ny kraftløysing: Diesel skal erstatte kol

innenriks

Det går fram av Svalbard-meldinga, som blir lagd fram saman med forslaget til statsbudsjett for 2022.

Regjeringa varsla allereie i januar at kolkraftverket på Svalbard skulle leggjast ned. Planen var då å erstatte det med eit nytt kraftvarmeverk basert på naturgass eller pellet, kombinert med gradvis innfasing av meir fornybar energi.

Men no peikar regjeringa i staden på diesel som erstatning for kol.

Bakteppet er analysar frå NVE, Thema og Multiconsult som konkluderer med at diesel er den mest kostnadseffektive og sikre løysinga for ein gradvis overgang til mest mogleg fornybar energi. Det er òg denne løysinga Longyearbyen lokalstyre har ønskt seg.

– Eg er glad for at regjeringa med dette vedtaket lyttar til ønskja til lokalstyret, samtidig som vi sørgjer for den stabile energiforsyninga Longyearbyen er så avhengig av, seier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H).

KrFs Astrid Aarhus Byrknes påpeikar at ein overgang frå kol til diesel omgåande vil halvere utsleppa.

På sikt er håpet at Svalbard skal bli eit nullutsleppssamfunn.

Lokalstyret i Longyearbyen får no i oppdrag å utarbeide ein energiplan basert på dei nye føringane frå Olje- og energidepartementet. Denne skal leverast i 2022.

(©NPK)