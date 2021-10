Tankbil med lut velta utanfor Skien – riksveg var stengd i fleire timar

innenriks

Klokka 19.46 skriv Veitrafikksentralen at vegen er open igjen.

Hendinga skjedde rundt klokka 14.20 tysdag ettermiddag.

– Tankbilen frakta etsande stoff, og derfor har brannvesenet vedteke å sperre av eit område med 50 meters avstand, seier operasjonsleiar Anne Meyer i Sør-aust politidistrikt til NTB.

Tryggingsavstanden vart først sett til 100 meter.

Like før klokka 15.30 opplyste politiet på Twitter at tankbilen inneheldt lut, men at det ikkje var nokon lekkasje frå tanken. Då jobba dei òg med å få føraren av tankbilen ut av førarhytta.

– Eigentryggleik til hjelpemannskap har høgaste prioritet, skriv politiet.

Hendinga skjedde på riksveg 36, som var stengt i fleire timar.

Det er førebels ikkje meldt om personskade i samband med ulykka.

