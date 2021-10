Tengs-etterforskinga: Politiet ferdig med avhøyr av sikta i denne omgangen

innenriks

– Status i etterforskinga no er at vi er ferdig med avhøyra av sikta i denne omgangen. Han vart sist avhøyrd fredag førre veke, og vi har gjort oss ferdig med dei temaa og spørsmåla vi ville gå gjennom i denne omgangen, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han seier at nye avhøyr 51-åringen kan bli aktuelt på eit seinare tidspunkt, men at det ikkje er nokon konkrete tidspunkt på planen.

På spørsmål om kva tema og spørsmål politiet har tatt opp i avhøyr med sikta, fortel Soma at han ikkje kan gå inn på noko konkret, men at det dreier seg om spørsmål knytt til begge drapssakene.

– Vi jobbar no vidare med ulike etterforskingssteg, som avhøyr av vitne og DNA-bevisa, i tillegg til at det blir gjort ytterlegare DNA-undersøkingar i saka, seier Soma.

Han kan ikkje seie noko om kor lang tid den vidare etterforskinga kjem til å ta.

– Vi gjer kompliserte undersøkingar og det er komplisert arbeid. Vi har ikkje sett nokon dato for når dette skal vere ferdig, og det er fleire etterforskingssteg som står att. Vi forheld oss til at vi har fått innvilga varetekt for sikta i fire nye veker, og det er viktig at vi for gjort etterforskingssteg der det finst fare for tap av bevis.

– Vi jobbar vidare så lenge det er nødvendig, avsluttar Soma.

