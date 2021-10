26-åring dømt for valdtekt av 15 år gammal kjærast

innenriks

I retten sa domfelte at jenta ønskte at han skulle forgripe seg på henne. I dommen blir forklaringa omtalt hans som oppkonstruert, skriv Stavanger Aftenblad.

Fornærma har forklart at ho vakna av at domfelte forgreip seg på henne og dytta han bort. Då ho konfronterte han med at det han hadde gjort var straffbart, skal han ha byrja å gråte og be om orsaking, ifølgje hennar forklaring.

I Jæren tingrett (no Sør-Rogaland tingrett) i mars i år vart 26-åringen dømd til fem år og tre månaders fengsel. Også her vart han dømd for valdtekta, i tillegg til mellom anna oppbevaring av overgrepsmateriale og kjøp og oppbevaring av hasj.

(©NPK)