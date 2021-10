Ap og Sp reddar ikkje Ullevål sjukehus

innenriks

Regjeringa vil sørgje for at alle innbyggjarane i Groruddalen så raskt som mogleg får lokalsjukehustilbod ved Nye Aker sjukehus og gjennomføre endringar i sjukehusstruktur i Oslo i samsvar med vedtekne planar, heiter det.

– Plattforma er veldig tydeleg på at vi skal ha eit godt lokalsjukehus for Groruddalen med Aker sjukehus, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum på spørsmål om kvifor dei vil leggje ned Ullevål sjukehus.

– Og så er det ei heilt kjend historie at vi har ulikt syn på den saka. Sånn er det i ei regjeringsplattform at ein må finne fram til dei gode felles løysingane, og då har vi landet på den plattforma som er her no, seier Vedum.