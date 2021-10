Ap og Sp resirkulerer gammalt kulturløfte i ny plattform

innenriks

Dåverande kulturminister Hadia Tajik (Ap) rakk akkurat å innfri énprosent-løftet til kultursektoren i det siste raudgrøne statsbudsjettet før Solberg-regjeringa tok over i 2013.

No har Arbeidarpartiet og Senterpartiet børsta støv av det gamle kulturløftet. I regjeringsplattforma dei la fram utanfor Hurdalsjøen Hotell onsdag, er eitt av punkta å «gradvis øke kulturens andel av statsbudsjettet til én prosent».

– Vi klarte det gjennom dei åtte åra. Dette er eit mål som ikkje er tidfesta, så det må sjåast i samanheng med andre viktige mål, men vi meiner det er viktig å ha mål som vi strekkjer oss mot, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Opnar for nytt OL?

Som lova er dei to partia òg samde om å gi full momskompensasjon til frivilligheita, i tillegg til idrett og kultur, gjennom ein regelstyrt ordning.

– Når frivillige organisasjonar kjøper inn ting, så betaler dei moms for det. Vi ser det ikkje som noko mål at staten skal tene pengar på dei innkjøpa, sa Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum då han presenterte nyheita for NTB førre veke.

Ap og Sp har òg med eit punkt om at regjeringa vil «legge til rette for at Norge også i framtida skal være vertskap for store internasjonale idrettsarrangement».

Dermed er det kanskje håp om at Sp får oppfylt OL-draumen sin. Partiet vedtok på landsmøtet sitt i vår at dei går inn for at Noreg skal søkje om å få arrangere vinter-OL i 2034.

Det kjem ikkje Ap til å vere nokon pådrivar for, har Støre tidlegare sagt til Dagbladet.

Boklov, 22. juli og e-sport

Ap og Sp gir òg desse løfta til kultursektoren, blant fleire:

* Styrkje den regionale filmsatsinga, auke produksjonsmidla til norsk film og gjennomgå filminsentivordninga med mål om å sikre fleire filmproduksjonar i Noreg.

* Styrke Den kulturelle skolesekken og gjeninnføre Den kulturelle spaserstokken i statsbudsjettet.

* Leggje fram ei boklov som sikrar fastprissystemet.

* Støtte opp under arbeidet med Bodø som europeisk kulturhovudstad i 2024.

* Verne dei synlege spora etter 22. juli-angrepet i Høyblokka, slik at dei kan inkluderast i arbeidet til 22. juli-senteret.

* Ruste opp og byggje fleire idrettsanlegg og lage ein nasjonal plan for idrettsanlegg saman med idrettsrørsla.

* Leggje til rette for organisert e-sport i tråd med verdiane i den norske idrettsmodellen.

* Auke grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonar.

(©NPK)