Bollestad aktuell som ny KrF-leiar, Ulstein seier nei

Partiet vel ny leiar på landsmøtet sitt 13. november. Bollestad og Ulstein har begge vorte sett på som favorittane til å bli ny KrF-leiar, men onsdag vart det klart at berre ein av dei stiller til val.

Bollestad har lang fartstid i KrF og har hatt fleire verv, mellom anna som nestleiar sidan 2015. Ho seier det ville vore ei ære å overta etter Kjell Ingolf Ropstad som partileiar i KrF.

Avtroppande bistandsminister Dag Inge Ulstein ønskjer derimot ikkje å ta på seg leiarvervet. Han har vorte omtalt som Bollestads største utfordrar.

Onsdag orienterte han valnemnda om at han ikkje stiller som partileiarkandidat for KrF no.

Prioriterer familien

– Partileiarvervet ville kravd mykje tid på toppen av alt arbeidet som stortingsrepresentant. Eg er så glad i familien, og partileiarvervet ville krevje at familien måtte nedprioriterast. Det er ikkje rett no, seier Ulstein til NTB.

– Samtidig ser eg fram til å representere Hordaland på Stortinget, og er takksamt for tilliten eg har fått til å gjere det.

Dermed seglar Bollestad opp som favoritt til å overta leiarvervet på permanent basis. Ropstad gjekk av som følgje av avsløringane om at han har fått gratis pendlarbustad frå Stortinget, utan at han betalte skatt.

Treng eit sterkt verdiparti

– Eg har stor tru på at Noreg treng eit sterkt verdiparti som løftar menneskeverdet og dei kristne verdiane. I ei tid med auka polarisering får KrF, som eit kristendemokratisk sentrumsparti, ei viktig rolle, og den skal vi fylle, seier ho i ein e-post til NTB.

Ho seier partiet vil halde fram med å jobbe for sine kjernesaker i opposisjonsrolla på Stortinget.

– No er vi i opposisjon på Stortinget, men vi skal halde fram jobben for barnefamiliane, eldre i landet og fattige i verda. Samtidig skal vi byggje eit sterkt KrF-lag i heile landet og få til eit større og kraftigare KrF både i lokalvalet og neste stortingsval, seier Bollestad.