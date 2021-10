innenriks

Politiet har sagt at det er fleire åstader i hendinga, der fleire personar er døde og skadde.

– Vi kan stadfeste at det har vore ei alvorleg hending i butikken vår, og at ingen av våre tilsette er fysisk skadd. Vi er no opptekne av å følgje opp dei tilsette, og utover det viser vi til etterforskinga til politiet, seier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen til Nettavisen.

