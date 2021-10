Drammen sjukehus i beredskap – Oslo universitetssjukehus koordinerer AMK

innenriks

Oslo universitetssjukehus har ikkje fått beskjedar om at nokre pasientar er på veg til dei onsdag kveld, men har likevel bede akuttavdelinga følgje situasjonen.

– Vi har etablert eit koordinerande AMK i helseregion Søraust etter førespurnad frå AMK i Vestre Viken. Dette er med fokus på å kunne hjelpe Vestre Viken med ressursar. Per no hjelper vi med åtte ambulansar og har koordinert tre luftambulansar til området, seier pressevakt Anders Bayer i Oslo universitetssjukehus til NTB.

Pressevakt Ole Jonny Karlstrøm i Vestre Viken helseføretak seier til NTB at Drammen sjukehus er sett i beredskap, men at dei ikkje vil seie noko meir om saka no.

