Dykkar flogen til Haukeland etter ulykke i Fensfjorden

– Dette er ei arbeidsulykke, men eg kan ikkje gå i detalj rundt omstenda per no. Personen har hatt eit uhell under vatn. Alle naudetatane rykte ut, og i tillegg nokre sivile båtar, seier redningsleiar Steinar Vatne ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til Bergens Tidende.

Hendinga skjedde i 14.30-tida i Fensfjorden i Alver kommune i Vestland. Naudetatane kom fram i 15-tida, og det var mange ressursar på staden.

Personen som vart henta opp, er flogen til Haukeland universitetssjukehus.

Ein annan dykkar som hjelpte til i redningsaksjonen, vart sendt med helikopteret til Haukeland saman med den skadde personen, skriv Bergensavisen.

Tilstanden til dei involverte er ukjent.

