Fleire såra og drepne etter valdshending på Kongsberg

innenriks

Politiet seier det er for tidleg å svare på spørsmålet om det er snakk om ein terroraksjon.

– Vi kan dessverre stadfeste at det er fleire skadde og omkomne etter hendinga. Dei skadde er køyrde til sjukehus, seier Øyvind Aas, politisjef i Drammen.

– Mannen som har utført handlinga, er arrestert av politiet, og det går føre seg ikkje aktivt søk etter fleire personar. Ut frå dei opplysningane vi har, er det éin person som stod bak dette, seier Aas.

Laagendalsposten skriv at beredskapsstroppen (Delta), militære styrkar og mange politibilar og ambulansar er på plass i Kongsberg.

Ifølgje Aas dreier det seg om fleire åstader over eit større område.

Stort område evakuert

Laagendalsposten skriv at eit stort område på Vestsiden i Kongsberg og Nybrua evakuert og sperra av. I tillegg har det vore ein politiaksjon ved ei adresse i Hyttegata.

– Det er ei stor etterforsking som går føre seg, seier Aas.

Helse sør-aust politidistrikt er involvert i saka, og dei har òg fått bistand frå Oslo.

Sjukehuset i Drammen har vorte sett i beredskap etter hendinga.

Det var klokka 18.28 onsdag at politiet melde at det gjekk føre seg ein aksjon i Kongsberg sentrum. Dei bad samtidig publikum om å halde seg innandørs fordi dei ikkje hadde kontroll på gjerningspersonen, etter at ein person hadde vorte skote etter med pil og boge.

PST orientert

– PST er orientert. Vi er i tett dialog med ordinært politi, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i PST til NTB onsdag kveld.

Det var VG som først melde at PST var orientert.

Ordførar Kari Anne Sand seier kommunen har mobilisert for å kunne ta imot ramma.

– Kommunen set krisestab og etablerer mottak. Både sjukehus og legevakt er i beredskap. Det er kaotisk og mykje rykte no, vi følgjer situasjonen tett og vil hjelpe til med å løyse situasjonen, seier Sand til NTB.