Human-Etisk Forbund fjernar medlemskontingenten

innenriks

– Fjerning av kontingenten er eitt av fleire grep vi gjer no for å femne fleire humanistar, seier leiar i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Han ønskjer å nå dei som vil ta eit verdistandpunkt som humanist, utan å samtidig forplikte seg økonomisk.

I ei ny undersøking svarer 8 prosent at dei er medlem i Human-Etisk Forbund, noko som er langt meir enn dei faktiske medlemstala. Over 330.000 personar trur at dei er medlem av Human-Etisk Forbund, medan 103.500 faktisk er det.

No håpar generalsekretær Trond Enger at bortfallet av kontingent gjer at fleire melder seg inn.

(©NPK)