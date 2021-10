Hurdalsplattforma godkjent av Aps stortingsgruppe – Aasrud blir parlamentarisk leiar

innenriks

Det vart høyrt stor applaus frå gruppemøtet då vedtaket vart gjort. Godkjenninga av plattforma var einstemmig.

– Og eg er veldig glad for det, fordi tilbakemeldingane er at dei kjenner seg igjen i denne politikken. At det no er ambisjonar og gjenkjenneleg sosialdemokratisk politikk for ei ny tid, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

– Vi har fått gjennomslag for programmet vårt og hundredagarsplanen vår.

– Eg er fornøgd med heilskapen. At vi får denne vektlegginga av arbeid, gjennomføring i skulen, og ambisjon om å kutte utslepp og skaffe jobbar, som heng saman.

Det har vore få lekkasjar frå plattforma, men blant det som allereie er kjende, er halv pris på ferjebillettar og gratis ferje på strekningar med under 100.000 passasjerar, og full momskompensasjon til frivilligheita.

Sp i gruppemøte

Hurdalsplattformen har fått namn etter kommunen der forhandlingane har funne stad. Det er òg her, på Hurdalsjøen Hotell at plattforma skal offentleggjerast klokka 14.

Støre ønskjer ikkje røpe kor detaljert plattforma er.

– Dette er planen for fire år, så noko er ganske detaljert, medan andre er retningslinjer, seier han.

Også Senterpartiets stortingsgruppe har no godkjent regjeringsplattforma. Det vart klart etter eit gruppemøte onsdag formiddag.

Forhandlingar på Stortinget

Marit Arnstad er Senterpartiets parlamentariske leiar. Ho og Ap-motparten hennar Rigmor Aasrud får den tøffe oppgåva med å forankre politikken til regjeringa i Stortinget framover.

– Dette blir ei krevjande og interessant oppgåve. Eg har 47 medrepresentantar som er ivrige på å jobbe hardt i Stortinget for å dra i land politikken til regjeringa, og eg har trua på at vi skal finne gode løysingar både med våre og andre parti, sa Aasrud til NTB etter at ho vart valde onsdag formiddag.

Begge dei to parlamentariske leiarane blir beskrivne som tungvektarar på Stortinget, noko som kan komme godt med sidan Ap-Sp-regjeringa blir ei mindretalsregjering. Det er SV partia vil ha som føretrekt budsjettpartnar.

Kabalen nær å gå opp

Torsdag skal regjeringsmedlemmene presenterast. Støre seier regjeringskabalen er veldig nær å gå opp.

– Eg er veldig nær no, sa den påtroppande statsministeren på spørsmål om han har ringt alle statsrådane sine, inkludert dei frå Senterpartiet.

Etter ni dagar med formelle regjeringsforhandlingar kunne Arbeidarpartiet og Senterpartiet kunngjere at dei var samde om å danne regjering saman.