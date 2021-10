Lysbakken: – For mykje grått og for lite raudt og grønt i regjeringsplattforma

innenriks

– I denne plattforma er det for mykje grått og for lite raudt og grønt, men SV kjem til å bidra med meir kraftfull politikk for rettferdig fordeling og miljø viss regjeringa kjem til oss for å forhandle, seier Lysbakken.

Han peikar mellom anna på utfasing av kommersielle aktørar i barnevernet, innføring av skulemat og gjenetablering av eit høgskuletilbod i Nesna som gode trekk, som også SV har støtta tidlegare. Her garanterer SV allereie no at dei vil danne fleirtal i regjeringa.

Det SV er misfornøgd med, er særleg olje- og gasspolitikken og den sosiale utjamningspolitikken.

– Klima- og naturkrisa kan ikkje løysast med god retorikk og fine ønske, seier Lysbakken.

Han understrekar at SV vil vere eit uavhengig opposisjonsparti i Stortinget og åtvarar den nye regjeringa mot å skuffe veljarane. Han kritiserer Hurdalsplattforma for å vere særleg svak på sakene som handlar om klima og økonomiske forskjellar.

– Når regjeringa legg opp til å føre vidare størsteparten av Høgres skattekutt, blir det ikkje pengar til nye velferdsreformer og god nok kommuneøkonomi, seier Lysbakken.

– SV vil møte regjeringa konstruktivt viss dei søkjer samarbeid med oss. Men eit samarbeid vil òg bety at regjeringa må endre kurs i saker som er viktige for SV, seier Lysbakken.

