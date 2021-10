Norad vil at Noreg skal vente med tredje vaksinedose

innenriks

Ifølgje VG har Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid – fått i oppdrag av regjeringa å vurdere ringverknadene til pandemien for norsk bistand. Etaten sende før helga eit brev om saka.

Dei to hovudpunkta er at den norske vaksinestrategien må ta inn over seg ei internasjonal heilskapsvurdering, og dessutan at Noreg bør vente med å gi tredje dose til nordmenn utover dei som allereie er varsla at skal få.

Både for oss og verda

– I den fasen vi er i no, er det veldig viktig at dei rike landa held igjen. Vi trur det mest effektive både for oss sjølv og for verda generelt er at ein no prioriterer vaksinar til fattige land, seier direktør Bård Vegar Solhjell i Norad til VG.

Han understrekar at Norad ikkje nødvendigvis meiner at nordmenn yngre enn 65 år ikkje skal få ein tredje dose, men at dei tilrår å droppe det i denne fasen.

Høie kunngjorde oppfriskingsdose

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kunngjorde tidlegare denne månaden at alle over 65 år vil få tilbod om ein oppfriskingsdose med koronavaksine.

– Det er teikn til at vernet mot alvorleg sjukdom fell i den eldre delen av befolkninga. Målet med ein oppfriskingsdose til eldre er å auke beskyttinga mot å bli alvorleg sjuk av covid-19 og å gi høgare grad av vern mot nye virusvariantar og forlengd beskytting, sa han.

