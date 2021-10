Norsk olje og gass fornøgd med at hovudlinjene i olje- og gasspolitikken blir ført vidare

innenriks

– Det sikrar aktiviteten på sokkelen som gir store inntekter til fellesskapet og sikrar arbeidsplassar i heile landet, samtidig som vi når klimamåla, seier administrerande direktør Anniken Hauglie i ein kommentar til Hurdalsplattforma.

– Tilgang på attraktivt areal er det viktigaste enkeltverkemiddelet styresmaktene har for å sikre vidare utvikling og verdiskaping frå norsk olje- og gassverksemd, men også for å finansiere den grøne omstillinga. Derfor er det viktig at regjeringa slår fast at det framleis skal givast løyve til å leite etter olje og gass.

I ei pressemelding skriv interesseorganisasjonen at dei meiner CO2-avgifta, som skal aukast opp mot 2.000 kroner, er ein betydeleg kostnadsauke.

– Petroleumsnæringa i Noreg er allereie blant dei næringane som betaler høgast samla CO2-pris globalt gjennom CO2-avgift og kvotepris, derfor er det viktig at totaliteten i reguleringar, skattar, avgifter og støtteordningar ikkje blir forverra, men at vi har stabile rammevilkår, seier Hauglie.

Ho seier at når det blir lagt opp til ein vesentleg auke avgifta, er det òg viktig at regjeringa sikrar at dei auka inntektene for staten kan gå til målretta investeringar i hydrogen, CO2-fangst og -lagring og havvind.

