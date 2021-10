Omstridd prest går av

innenriks

Det skriv Bjørgvin bispedømmekontor i ei pressemelding. Bruun har vore tilsett i stillinga i vel to år.

– Stillinga vil bli lyst ut, og prosessen med å rekruttere ein ny sokneprest startar snarleg, heiter det.

Vidare blir det opplyst at partane ikkje ønskjer å seie noko meir om saka.

Tilsetjinga av Bruun har vore omstridd. Han seier mellom anna nei til kvinnelege prestar, nei til fri abort, nei til homofilt samliv og nei til sambuarskap før ekteskapet.

Bruun kom for alvor i søkjelyset då han stilte i Vårt Land og NRK for å ta til motmæle då domprost Stig Lægende i Tromsø skreiv i Vårt Land at Kyrkja ikkje lenger burde ordinere prestar som ikkje godtek kvinnelege prestar.

(©NPK)