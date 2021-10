Politiet i Skien: Ingen grunn til å tru at det var ein kniv inne i biletet

innenriks

Politiet melde først at det var ei knivstikking, men onsdag morgon har dei endra teori, skriv VG.

– Det ikkje er nokon grunn til å tru at det har vore ein kniv med i biletet her. Han sa sjølv at han var knivstukken, og vedkommande vart køyrd til sjukehus ganske raskt, seier Erik Gunnerød i Søraust politidistrikt til avisa.

Politiet snakka med mannen, og aksjonen vart trappa ned etter denne samtalen.

– Det har ikkje vore noko aktivt søk i natt, og slik situasjonen er no har vi ingen grunn til å tru at det har vore ein mann ute i skogen, seier han.

Det skal berre ha vore snakk om overflateskadar, og mannen er no utskriven frå sjukehuset.

Vitne fann den skadde mannen i 50-åra i 18.30-tida onsdag og melde frå til politiet.

Det førte til ein væpna aksjon frå politiet, og både hundepatruljar og helikopter hjelpte til i søket etter ein gjerningsperson.

Turgåarar vart bedne om å halde seg unna Åletjern og Ugleveien i Skien.

