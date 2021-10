innenriks

På Senterpartiets gruppemøte onsdag formiddag vart det klart at partiet har vedteke ei ny parlamentarisk leiing.

Frå før var det kjent at Marit Arnstad blir parlamentarisk leiar i partiet. No er det klart at Geir Pollestad blir parlamentarisk nestleiar.

Gruppestyret elles består av Heidi Greni, Willfred Nordlund og Gro-Anita Mykjåland. Sigbjørn Gjelsvik blir vara.

Ingen av dei som skal vere i den parlamentariske leiinga, blir å sjå i regjeringsapparatet.

(©NPK)