Støre om Kongsberg-drapa: – Ei forferdeleg og brutal handling

– Det vi har fått høyre frå Kongsberg i kveld, vitnar om at ei forferdeleg og brutal handling er gjort, uttaler Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han understrekar at ein framleis veit lite om kva som er skjedde, og kva som ligg bak, men at ein veit at fleire uskuldige menneske er drepne, og at fleire er skadde.

– Eg har i kveld vorte orientert av justisminister Monica Mæland om det som har skjedd. Mine tankar og djupaste medkjensle går no til dei ramma, familiane deira, og til politi, helsepersonell og hjelpemannskap som no jobbar for fullt for å skaffe oversikt og hjelpe dei som treng hjelp og oppfølging, seier Støre.