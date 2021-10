Svakare løfte om pris på kortbanenettet

innenriks

I Hurdalserklæringa heiter det at regjeringa vil sikre lågare prisar og fleire avgangar på kortbanenettet. Målet er ei halvering av prisane på FOT-rutene.

FOT-ruter er flyruter der marknaden ikkje kan levere tilfredsstillande tilbod, og der Samferdselsdepartementet sørgjer for å kjøpe flytenester. Rutene er hovudsakleg i Nord-Noreg og på Vestlandet.

Den nye regjeringa lovar vidare å halde oppe eit godt, desentralisert nett med kortbaneflyplassar og sørgje for at desse blir brukte i arbeidet med elektrifisering av luftfarten, mellom anna gjennom eit program for teknologiutvikling.

