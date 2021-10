Utbreidd skuffelse blant miljøorganisasjonane over regjeringsplattforma

innenriks

– Støre og Vedum er nye fjes, men har enda opp med same utdaterte fossilpolitikk som Solberg-regjeringa har styrt etter dei siste åtte åra, seier leiar Frode Pleym i Greenpeace Norge i ei pressemelding.

Medan Ap og Sp meisla ut den nye politikken sin på Hurdalsjøen Hotell, var representantar frå Greenpeace heile tida til stades utanfor hotellet. No lovar dei å ikkje gi den nye regjeringa fred når det gjeld klimakrav i tida framover.

Pleym ber Stortinget om å prøve å dreie Noregs politikk i ei meir klimavennleg retning ved å behandle oljepolitikken i ei ny stortingsmelding.

Også WWF Verdsnaturfondet er skuffa over det dei meiner er mangel på konkrete tiltak i regjeringsplattforma.

– Dette er ikkje eit grønt startskot for norsk klimaomstilling. Det er bra at regjeringa går for 55 prosent kutt i norske utslepp. Men alle viktige avgjerder for å komme i mål med klimakutt og omstilling dei kommande åra, blir utsette, seier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Det verkar ikkje som Ap og Sp har forstått at vi òg er i ei naturkrise, lyder det frå leiar Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Heller ikkje Bellonas Frederic Hauge lèt seg imponerande av klimapolitikken til den nye regjeringa – tvert imot synest han at den er «skandaløst dårlig». Spesielt skuffa er han over at regjeringa ikkje satsar meir på karbonfangst og – lagring (CCS).

– Eg er ganske overraska over det eg no ser, og at Arbeidarpartiet ikkje har sett betydninga av CCS, seier Hauge til Dagbladet.

(©NPK)