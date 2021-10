Vedum: – Vil få ein meir aktiv Europa-politikk framover

innenriks

Eit av dei mange spenningsmomenta knytt til regjeringsplattforma har vore forskjellane i forholdet til EU mellom Arbeidarpartiet og Senterpartiet. I plattforma står det at EØS-avtalen skal liggje til grunn for Noregs forhold til Europa. Det betyr ikkje at ein ikkje har handlingsrom, seier Vedum.

– Eg har vore i Brussel som statsråd før, eg! Då heldt vi oss til avtalane vi hadde mellom Noreg og EU og klarte å forbetre rammeavtalane for norsk næringsindustri og matproduksjon. Det var ei regjering som stod opp for norske interesser, som tok kampen. Noreg vil få ein meir aktiv Europa-politikk enn under den førre regjeringa.

