37 år gamle Espen Andersen Bråthen er sikta for dei fem drapa på Kongsberg

Han har i avhøyr erkjent forholda han er sikta for. Bråthens forsvarar, advokat Fredrik Neumann, seier til VG at klienten hans samarbeider med politiet og forklarer seg i detalj om hendingane.

I juli 2020 vart 37-åringen gitt seks månaders besøksforbod i Kongsberg og Eiker tingrett etter å ha komme med truslar mot familien. I mai same år tok han seg inn i huset til foreldra og sette fram truslar. Han la igjen ein Colt revolver kaliber 4,5 mm på sofaen til foreldra før han gjekk. Ifølgje meldinga såg revolveren ut som eit funksjonelt våpen.

Blir vurdert av sakkunnige torsdag

Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen i Søraust politidistrikt stadfestar overfor NRK at 37-åringen skal vurderast av rettspsykiatriske sakkunnige. Ifølgje politiadvokaten startar dette arbeidet torsdag.

I 2012 vart mannen dømd til 60 dagars fengsel på vilkår med ei prøvetid på to år for tjuveri og bruk av narkotika.

Ifølgje dommen braut han seg inn i Norsk Bergverksmuseum ei natt i mai same år ved å knuse eit vindauge. Same kveld kjøpte han to gram hasj i Kongsberg sentrum.

I dommen frå Kongsberg tingrett kjem det fram at han var tidlegare dømd for liknande forhold, men at det var så lenge sidan at det ikkje fekk betydning for straffeutmålinga.

Videoar på YouTube

Til Nettavisen seier ein venn av sikta at han varsla politiet om mannen i 2017. Då hadde Bråthen lagt ut to videoar på nettet der han kom med truslar om at han skulle gjere noko. Videoen er i dag avpublisert.

I dei to videoane gjentek Bråthen den same trusselen på engelsk og norsk.

– Hei. Eg er ein bodbringar. Eg kjem med ei åtvaring. Er det verkeleg det her det det de vil? Og til alle som har lyst til å gjere opp for seg sjølv, så er tida inne. Vêr vitne til at eg er muslim, seier han mellom anna.

