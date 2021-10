innenriks

– Det er med stor sorg at eg har fått beskjeden om det forferdelege angrepet i Kongsberg. Mine tankar og djupaste medkjensle går til offera og deira pårørande, seier Frederiksen i ei fråsegn attgitt på Twitter-profilen til statsministerkontoret.

Ein dansk statsborgar er sikta for å ha drepe fem personar og for å ha skadd to andre på Kongsberg onsdag. Dei to er ikkje livstruande skadde.

