Høgare utdanningsminister Borten Moe: – Vi må ta oss sjølve i nakken

innenriks

Torsdag vart han overlevert nøkkelen til statsrådskontoret av forgjengaren sin Henrik Asheim (H).

– Eg vil takke deg for innsatsen, det er hyggjeleg å bli teken imot her av deg, sa Borten Moe til forgjengaren sin, og la til at han såg fram til eit konstruktivt samarbeid på Stortinget.

Under avskjedstalen til Asheim understreka Borten Moe at han tek over eit viktig felt.

– Noreg er ikkje eit lågkostland som konkurrerer med utgangspunkt i billig arbeidskraft, og sånn skal det heller ikkje vere. Vi skal konkurrere med utgangspunkt i at vi kan ting, at vi er dyktige, sa Sp-politikaren.

– Vi skal levere framifrå forsking og framifrå varer på ein internasjonal marknad, og då finst det berre eitt svar: Meir utdanning, meir kompetanse, meir teknologi, og meir innovasjon, sa Borten Moe.

Han meiner departementet er avgjerande for å lykkast med dette.

– Eg ser på dette som eit felles nasjonalt prosjekt. Vi som folk og nasjon må ta oss i nakken og løfte oss opp på det neste nivået, sa Borten Moe.

(©NPK)