Kongsberg-drapa: Sikta tidlegare dømt

I juli 2020 vart han dømd til seks månaders besøksforbod i Kongsberg og Eiker tingrett etter å ha komme med drapstruslar mot familien.

I mai same år tok han seg inn i huset til foreldra og trua med å drepe far sin. I meldinga frå politiet står det mellom anna at han gjekk rundt i huset sjølv om dei bad han forlate staden, heiter det i dommen.

Han skal ha komme med truslar og la igjen ein Colt revolver kaliber 4,5 mm på sofaen til foreldra før han gjekk. Ifølgje meldinga såg revolveren ut som eit funksjonelt våpen.

I 2012 vart 37-åringen dømd til 60 dagars fengsel på vilkår med ei prøvetid på to år for tjuveri og bruk av narkotika.

Ifølgje dommen braut han seg inn i Norsk Bergverksmuseum ei natt i mai same år ved å knuse eit vindauge. Same kveld kjøpte han to gram hasj i Kongsberg sentrum.

I dommen frå Kongsberg tingrett kjem det fram at han var tidlegare dømd for liknande forhold, men at det var så lenge sidan at det ikkje fekk betydning for straffeutmålinga.

