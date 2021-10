Mæland til Mehl: – Du tiltrer i ein veldig vanskeleg situasjon

innenriks

– Du tiltrer i ein veldig vanskeleg situasjon, og eg ønskjer deg av heile mitt hjarte lykke til med handteringa av hendinga på Kongsberg, sa avtroppande justisminister Monica Mæland (H) til den ferske justisministeren Emilie Enger Mehl (Sp) torsdag ettermiddag.

Mehl fekk spørsmål frå dei frammøtte journalistane om korleis ho vil ta fatt på hendinga på Kongsberg, der fem personar vart drepne og to skadde i det som kan vere ei terrorhandling onsdag kveld.

– Det er klart at det er ei overtaking som skjer med eit ekstra stort alvor. No går det føre seg ei etterforsking, og det som blir viktig for meg, er å sørgje for at politiet og styresmaktene som løyser situasjonen på Kongsberg, har dei ressursane dei treng, sa Mehl.

