innenriks

– Olsen er ein erfaren toppleiar med gode resultat frå ulike stillingar i Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben, nasjonalt og internasjonalt i Nato, seier styreleiar Rasmus Sunde i Andøya Space.

– Styret vil gjerne takke Odd Roger for godt samarbeid og den solide innsatsen hans for selskapet over mange år og vidare ønske han lykke til som statsråd, seier Sunde.

Styret i selskapet vil omgåande starte prosessen for å utnemne ein administrerande direktør på permanent basis.

(©NPK)