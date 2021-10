innenriks

– Det har ikkje vore nokon trusselsituasjon, og vi har ikkje fått opplysningar om at nokon er skadde. Vi søkjer i området, og dessutan sjekkar ut lokale bogeskyttarklubbar, skriv politiet i Oslo på Twitter klokka 9.45.

Torsdag vart fem personar drepne i Kongsberg etter at politiet fekk melding om at ein person hadde skote etter folk med pil og boge. I tillegg vart to personar skadde.

Ein mann i 30-åra er arrestert for hendinga i Kongsberg. Han har erkjent dei faktiske forholda.

