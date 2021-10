Samferdselsminister Nygård: Eg har møtt meg sjølv i svingdøra

innenriks

– Eg har vore ein av dei som har vore utolmodig, og eg må seie at eg møtte meg sjølv i svingdøra her nede, sa den ferske samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) då han tok over departementet frå Knut Arild Hareide (KrF).

Hareide ønskte den tidlegare Fredrikstad-ordføraren lykke til i jobben, og gav han eit nøkkelkort der det stod «1220» – som er talet på milliardar Nygård har å rå over i Nasjonal transportplan.

– Eg veit at du har eit brennande engasjement for denne sektoren, og det trur eg er den viktigaste eigenskapen i den jobben du går inn i, sa Hareide.

Nygård takka Hareide for innsatsen han har gjort, både som samferdselsminister og politikar, og kalla han «modig og uredd».

– Eg skjønner jo at dette er eit stort felt med mange forventningar, og at det ligg mange prosjekt som allereie er i gang, og prosjekt som skal gjennomførast, på bordet, sa Nygård.

