Støre: Ti år etter terroren kan vi seie at demokratiet vann

– Eg har eit spennande lag i denne regjeringa. Vi har eit aldersspenn frå 67 til 28 år, vi har bonden og bedriftsleiaren, bygd og by, og Bodø/Glimt til Brann og alt imellom, sa statsminister Jonas Gahr Støre då han presenterte den nye Arbeiderparti-Senterparti-regjeringa på Slottsplassen torsdag.

Han la òg vekt på at han er stolt over at det er flest kvinner i den nye regjeringa, noko som hausta jubel frå dei frammøtte på Slottsplassen.

– Vi har òg to dyktige statsrådar i denne regjeringa som var på Utøya 22. juli 2011, sa Støre, og viste då til kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre.

– Eg er stolt av at dei og mange andre heldt fram med politikk. At dei bruker all si kraft på å bidra til eit betre samfunn. Og at dei i dag tek på seg det tyngste politiske ansvaret ein kan ta i Noreg. Er du statsråd, så er du tenar for folket, og du tek dei oppgåvene på det største alvoret. Ti år etter kan vi seie at demokratiet vann, sa Støre til applaus.

