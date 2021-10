Støre om PSTs terrorvurdering: Understrekar den alvorlege trusselen

innenriks

– Viss det er konklusjonen, understrekar det kor alvorleg den utfordringa og trusselen er, og kor viktig det er at samfunnet er i beredskap for å kunne handtere dette, sa Støre då han overtok nøkkelen til Statsministerens kontor torsdag ettermiddag.

Seansen vart prega av drapa på Kongsberg onsdag, og Støre fekk fleire spørsmål om hendinga.

– Å motarbeide radikalisering må vere eit breitt arbeid, sa han.

Politiet og andre tenester må følgje med, men alle har eit ansvar, ifølgje Støre.

– Det har vi lært dei siste åra, at beredskapen, å fange opp folk og hindre ekskludering, er eit viktig, breitt arbeid vi må gjere. Vi må sørgje for at apparatet vårt fungerer, sa han.

