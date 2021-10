Elevar sjuke etter hyttetur: Kolosforgifting stadfesta som truleg årsak

innenriks

Tidlegare i oktober vart elevar ved Presterød skule sjuke etter ei overnatting ved ei DNT-hytte ved Trollsvann i Larvik.

Tønsberg kommune skriv ifølgje VG i ei pressemelding at dei mest sannsynleg vart kolosforgifta. Det er ikkje meldt om alvorlege følgjar for elevane.

– Det vart tidleg mistenkt at CO-forgifting frå eit aggregat kunne vere årsaka. No stadfestar nye målingar at dette er den mest sannsynlege årsaka, skriv kommunen.

Dei skriv at målingane viste ein auke i CO-nivåa i hytta då aggregatet var i bruk.

Kommeoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg seier det er vanskeleg å seie noko med 100 prosents tryggleik, men seier det ikkje er funne nokon andre forklaringar som er sannsynlege.

– Det er ingen av elevane som har fått påvist virussjukdom eller annan sjukdom, og ein del av symptoma samsvarer ikkje med matforgifting. Dette, saman med desse nye resultata, gjer at vi står igjen med CO-forgifting som den mest sannsynlege forklaringa, seier han.

