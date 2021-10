Frp peprar den nye regjeringa med spørsmål

innenriks

Ingen andre opposisjonsparti leverte skriftlege spørsmål torsdag, medan SVs Mona Fagerås leverte eitt spørsmål fredag, skriv Nationen. Stortingets oversikt viser at Frp stod klare med ei rekkje spørsmål.

Det er skriftlege spørsmål om alt frå CO2-opptak i skog, krav i bistandspolitikken, eigedomsskatten og andre tema.

– Når den nye regjeringa no har lagt fram plattforma si og komme på plass, er det naturleg at vi har mange spørsmål knytt til regjeringserklæringa og løftar dei to partia kom med i valkampen, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug til avisa.

– Framstegspartiet er det fremste opposisjonspartiet til denne regjeringa, seier ho.

(©NPK)