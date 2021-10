innenriks

Det går fram av ei rettsavgjerd i Buskerud tingrett fredag.

Utfallet er i tråd med det politiet hadde kravd på førehand. Politiadvokat Anne Irén Svane Mathiassen stadfesta overfor NTB fredag morgon at politiet ønskte fire veker varetekt med brev- og besøksforbod, og dessutan medieforbod og full isolasjon dei to første vekene.

Ho stadfesta òg at Espen Andersen Bråthen (37), som er sikta for fem drap og for å ha skadd tre personar, torsdag vart overlevert til helsevesenet.

