Mann meldt etter å ha gått rundt med pil og boge i Oslo sentrum

Mannen stod utanfor ein butikk i Storgata i Oslo då ein person la merke til at det stakk piler og ein boge opp av ryggsekken hans, skriv Avisa Oslo.

– Vi fekk meldinga på bakgrunn av bekymringa vitnet hadde etter hendinga på Kongsberg. Det verka skremmande for vedkommande, men det er viktig å understreke at mannen aldri trua med pil og boge eller viste det fram, seier operasjonsleiar Gjermund Stokkli.

Mannen er meld for skremmande, plagsam åtferd, og i tillegg til å beslagleggje pilene og bogen, viste politiet òg mannen bort frå Oslo sentrum.

Dette skjer dagen etter at politiet fekk ei bekymringsmelding etter at folk hadde sett ein mann med pil og boge på Huseby i Oslo. Det viste seg likevel raskt at alt var i orden.

