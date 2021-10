PST varsla om fare for «lavskala angrep» frå Kongsberg-sikta i 2018

innenriks

Politiets tryggingsteneste (PST) stadfestar til VG at dei i 2018 gjorde ei vurdering av at det var fare for at Espen Andersen Bråthen gjekk til angrep. Ifølgje PST-vurderinga kunne han utføre eit «lavskala angrep med enkle verkemiddel i Norge».

Arne Christian Haugstøyl, sjef for kontraterror i PST, seier til VG at vurderinga var at det var lite sannsynleg at han ville utføre ei politisk motivert valdshandling.

– Men vi såg på bakgrunn av den psykiske helsa hans og den låge terskelen for å utføre vald, at det kunne vere ei moglegheit for at han kunne utføre eit lågskala angrep med enkle verkemiddel i Noreg, seier sjef for seksjon for kontraterror Arne Christian Haugstøyl i PST til avisa.

Første varsel i 2015

PST stadfesta fredag at dei fekk første varsel om mannen i 2015.

Etter ein video mannen la ut i 2017 der han kom med det som stod fram som ein trussel, og viste til at han hadde vorte muslim, fekk PST fleire varsel om mannen.

Denne videoen vart likevel ikkje rekna som ein straffbar trussel, sidan innhaldet var uspesifikke truslar, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i PST til NTB.

Ny vurdering i 2018

I 2018 sende politiet eit varsel til helsevesenet om fare for at han kunne gjere seg skuldig i eit lågskala angrep.

– Vi gjorde ei ny vurdering av han i 2018, og vurderinga då var at han hadde psykiske problem, meir enn ein terrorintensjon, seier Bernsen.

– Vi rekna han ikkje som driven av ideologi, men at han kunne vere valdeleg, seier Bernsen om varselet som vart sendt til helsevesenet.

Fem personar vart drepne og tre skadde i angrepet på Kongsberg. Politiet har sagt at det er naturleg å etterforske om det var ei terrorhending, men at mistanken om at det kjem av sjukdom har vorte styrkt.