Politiet og PST skal evaluerast etter Kongsberg-drapa

Avgjerda er teken i samråd med PST og Politidirektoratet, seier politidirektør Benedicte Bjørnland og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i ei fråsegn. Politiet i Søraust har sjølv bede om ei evaluering.

Politiets oppgåveløysing då fem personar vart drepne og handteringa av tipsa som kom inn om gjerningsmannen i forkant, og dessutan informasjonsflyten mellom politiet og PST skal evaluerast.

– Sjølve innretninga på gjennomgangen, vil vi måtte komme tilbake til i løpet av ein til to vekers tid, seier Bjørnland og Sjøvold.

– Gitt alvoret i saka, er det svært viktig at læringspunkt og eventuelle svakheiter og feil blir identifisert raskt for å kunne setje i verk tiltak omgåande. Ved å evaluere saman trur vi at læringseffekten vil bli endå større, seier dei.

Spesialeininga for politisaker er òg varsla og skal på sjølvstendig grunnlag vurdere etterforsking av politiet.

Det er kjent at politiet har fått bekymringsmeldingar om Espen Andersen Bråthen, som er arrestert og har erkjent å ha drepe fem og skadd tre på Kongsberg, knytt til radikalisering. Politiet og PST har òg vore klar over den psykiske historikken hans.

Under sjølve hendinga vart det først ein konfrontasjon mellom gjerningsmannen og politiet, før han kom seg unna. Truleg vart alle dei fem offera drepne etter dette første møtet med politiet.