Semje om norsk-russisk fiskeriavtale

– Noreg og Russland er samde om at vi må ha ei havforvaltning i nordområda som er både langsiktig og berekraftig slik at vi tek vare på den største torskebestanden i verda og dei andre artane i Barentshavet, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i ei pressemelding.

I meldinga heiter det at torskebestanden framleis er på eit høgt historisk nivå. Totalkvoten for nordaustarktisk torsk vart sett til 708.480 tonn for 2022. Denne kvoten blir fordelt mellom Noreg, Russland og tredjeland som tidlegare år.

Noregs kvote vil vere 321.605 tonn.

For hyse er totalkvoten fastsett til 178.532 tonn. Her vil Noregs kvote vere 88.130 tonn.

For første gong sidan 2018 blir det opna for loddefiske. Totalkvote er på 70.000 tonn, der den norske delen utgjer 41.950 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2022 er fastsett til 25.000 tonn, medan kvoten for snabeluer på 67.210 tonn. Noregs kvote ligg her på høvesvis 12.975 og 46.391 tonn.

Fiskarlaget opplyser at dei er fornøgd med avtalen.

– Vi er fornøgde med avklaringar undervegs og at samarbeidet med Russland om dei enormt viktige bestandane i Barentshavet endå ein gong er konkretiserte i ein avtale, seier leiar for Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen.

