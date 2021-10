Støre: Sterkt å sjå korleis Kongsberg-samfunnet stiller opp for kvarandre

innenriks

Saman med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la Støre ned blomstrar i Magasinparken i Kongsberg fredag ettermiddag.

– Vi vil minne dei som meiningslaust mista livet og sende varme tankar til dei etterlatne og dei som er ramma, sa Støre.

Fleire hundre menneske hadde møtt fram til ei stille markering på staden der befolkninga i byen har samla seg sidan dei dramatiske hendingane onsdag kveld. Fem menneske vart drepne, tre skadde og mange fleire utsette for drapsforsøk.

Godt å komme hit

– Vi kjenner Kongsberg som ein trygg by, og Kongsberg er ein trygg by. Men det ufattelege kan skje, sa Støre, som på vegner av regjeringa takka byen og befolkning for måten dei har vist å ta vare på kvarandre etter drapa og drapsforsøka.

Støre og Mehl møtte ikkje pårørande etter drapa onsdag, men ordføraren i Kongsberg, nødetatane og andre som måtte handtere situasjonen då Espen Andersen Bråthen gjekk rundt i gatene på Vestsiden i byen og skaut rundt seg med pil og boge, og med to andre våpen.

– Eg synest det er godt å komme hit. Det gjer sterkt inntrykk på meg å sjå korleis Kongsberg-samfunnet stiller opp. Eg trur alle i Noreg sender varme tankar til dei som no er ramma, seier Støre til NTB etter talen i parken.

– Her er det blomster lys og ei verdig stille som gir uttrykk for eit lokalsamfunn som samlar seg, seier Støre vidare.

Vil ikkje kritisere

Statsministeren ville fredag ikkje kritisere eller gi noka vurdering for korleis nødetatane hadde reagert då dei vart varsla om situasjonen onsdag kveld.

– Eg har ikkje grunn til å kritisere dei som stod midt oppe i dette dramaet. Det må politiet samanfatte, og det må vi har respekt for. Det er alltid viktig å gjennomgå noko slikt grundig i ettertid for å trekkje lærdom av det, seier Støre og viser til at Politidirektoratet allereie har varsla ein slik gjennomgang.

Støre maner til ro og betydninga av det å gjere ting i rett rekkjefølgje i etterspelet av angrepet.

– Vi har sett her at nokon har vist tendensar til å vende seg mot det muslimske samfunnet. Det må vi avvise, og det har òg kyrkja og lokalmiljøet her i Kongsberg vore med på avvise.

