Støre la ned blomstrar i Kongsberg

Saman med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la Støre ned blomstrar i Magasinparken i Kongsberg fredag ettermiddag.

Fleire hundre menneske hadde møtt fram til ei stille markering på staden der befolkninga i byen har samla seg sidan dei dramatiske hendingane onsdag kveld.

– Vi kjenner Kongsberg som ein trygg by, og Kongsberg er ein trygg by. Men det ufatteleg kan skje, sa Støre, som på vegner av regjeringa takka byen og befolkninga for måten dei har vist å ta vare på kvarandre etter drapa og drapsforsøka.

– Vi vil minne dei som meiningslaust mista livet og sende varme tankar til dei etterlatne og dei som er ramma, sa Støre.

