innenriks

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 398 koronasmitta per dag her i landet. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan var 432.

Fredag var 95 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var like mange som dagen før. 26 av pasientane låg på intensivavdeling, og blant dei fekk 16 behandling i respirator.

(©NPK)