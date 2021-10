innenriks

Dei andre kandidatane Jon Reidar Øyan (40) og Line Oma (39) fekk høvesvis seks og to stemmer frå den utvida bystyregruppa til Oslo Arbeidarparti, skriv avisa.

Søndag vart det klart at eit fleirtal på tre ønskte Øyan som varaordførar, medan dei andre to ønskte Alsabeehg. Kort tid etter dette vart det klart at bystyrerepresentant Line Oma ville stille til kampvotering om vervet.

