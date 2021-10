Abid Raja går inn i utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget

innenriks

Det er klart etter at Venstre la fram den nye lagoppstillinga si måndag.

– Eg er veldig nøgd med laget på Stortinget og med arbeidsfordelinga vi no har landa. Venstre skal vere ei tydeleg stemme for klimaet, for ein betre skule og for nye arbeidsplassar og grøn omstilling, over heile landet, seier partileiar Guri Melby.

Representantane til partiet blir fordelt slik:

* Partileiar Guri Melby: andre nestleiar i utanrikskomiteen

* Nestleiar Sveinung Rotevatn: finanskomiteen

* Nestleiar Abid Raja: utdanningskomiteen

* Grunde Almeland: leiar av familie- og kulturkomiteen og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen

* Ola Elvestuen: energi- og miljøkomiteen

* Alfred Bjørlo: næringskomiteen

* Ingvild Wetrhus Thorsvik: justiskomiteen

* André N. Skjelstad: kommunal- og forvaltningskomiteen

