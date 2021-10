Bistandsadvokat for dei skadde på Kongsberg: – Uverkeleg og dramatisk hending

innenriks

– Dei opplever dette som ei uverkeleg og dramatisk hending. Dei uttrykkjer takksemd over å ha komme frå hendinga med livet i behald, seier bistandsadvokat Berit Anne Borgen, som representerer dei tre, til VG.

Espen Andersen Bråthen (37) har erkjent å ha drepe fem personar, men har ikkje teke stilling til straffskuld enno.

– Det blir uttrykt otte over dei som mista livet, og djup medkjensle med dei etterlatne, seier Borgen.

Alle tre har opplyst at dei får godt støtte og oppfølging frå ulike kriseteam, og at dei ønskjer ro for å omarbeide hendinga.

(©NPK)