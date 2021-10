Mann dømt til fire års fengsel for sovevaldtekt

innenriks

Den einstemmige dommen fall fredag førre veke.

Hendinga skjedde søndag 6. september i fjor. Kvinna hadde reist heim frå ein fest etter å ha kjent seg dårleg. Mannen, som kjende kvinna godt, vart med for å hjelpe henne i seng, ifølgje dommen.

Deretter sovna dei to i senga til kvinna, begge svært rusa, ifølgje dommen, som beskriv at kvinna tidleg morgonen etter vakna av at mannen hadde samleie med henne.

Han vart då bede om å komme seg heim, og han forlét leilegheita hennar. I retten forklarte mannen at han ikkje hugsar noko. Kvinna forklarte for retten at ho har slite veldig i etterkant av det som skjedde.

Mannen, som nekta straffskuld i retten, er òg dømd til å betale kvinna 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Det er ikkje kjent om mannen ankar saka.

(©NPK)