Politiet: – Gjerningsmannen på Kongsberg brukte stikkvåpen

– Når det gjeld våpen, har vi tidlegare gått ut med at det er nytta pil og boge. Dei andre våpena som har vore nytta, er stikkvåpen. Vi ønskjer ikkje å gå ut med kva slags type stikkvåpen det er av omsyn til at ikkje alle vitne på åstaden er avhøyrt, sa politiinspektør Per Thomas Omholt på ei pressebrifing måndag.

Fem personar vart drepne og tre skadde i angrepet på Kongsberg onsdag førre veke. Espen Andersen Bråthen (37) er sikta for drapa. Han har erkjent dei faktiske forholda, men har ikkje teke stilling til straffskuld.

– Når det gjeld fornærma, vil dette komme opp i eit tosifra tal, sa politiinspektøren.

Spørsmålet no er kva dei har vore utsette for i samsvar med straffelova.