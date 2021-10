Politiet trur skadd mann på Raufoss vart akutt sjuk

innenriks

– Hovudhypotesen til politiet er at mannen vart ramma av akutt sjukdom, og at skadane har oppstått som følgje av dette. Det er ikkje mistanke om at skadane er sjølvpåført eller knytt til psykiatri, seier politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt i ei pressemelding.

Mannen vart frakta til sjukehus med skadar etter det politiet omtalte som ei alvorleg valdshending på Raufoss i Innlandet.

– Etterforskinga har så langt vist at det ikkje er noko som tyder på at noko straffbart har skjedd, og mannen er truleg ikkje utsett for ei straffbar handling, seier Hanssen.

Det er framleis uklart kor lenge mannen har lege i bustaden før han fekk hjelp.

Helsetilstanden til mannen er no stabil, og han blir følgt opp på sjukehus. Politiet har òg gjennomført avhøyr av mannen.

(©NPK)